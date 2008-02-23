ЄС заборонив боснійським сербам наслідувати Косово

Представники країн ЄС на чолі з послом Словенії, яка головує в Євросоюзі, відхилили заяви боснійських сербів про те, що вони, так само як і косовари, мають право на створення незалежної від Боснії держави. Резолюція боснійських сербів була відхилена з посиланням на мирні домовленості 1995 року, повідомляє AFP.

Парламент Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини) прийняв резолюцію, що стосується проведення референдуму про незалежність 22 лютого 2008 року. У ньому йдеться, що якщо більшість країн ЄС і Сполучені Штати визнали незалежність Косово, то і Республіка Сербська має право на вихід з складу Боснії і Герцеговини.

Більше половини країн-членів Євросоюзу вже визнала або висловила підтримку Косово, республіка також одержала підтримку Сполучених Штатів і Австралії. З цим категорично не згоден офіційний Бєлград.

Лента.ру