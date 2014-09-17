Прем'єр Іспанії: референдум у Шотландії загрожує євроінтеграції - BBC

15:11, 17 вересня 2014
Світ
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Референдуми щодо незалежності Шотландії або іспанської Каталонії шкодять європейській інтеграції, заявив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой.

REUTERS

У виступі перед іспанськими депутатами пан Рахой сказав, що такі процеси призводять до ще більшого економічного падіння й бідності, передає BBC Україна.

Маріано Рахой також зазначив, що якщо шотландці підтримають незалежність, то Шотландії доведеться повторно подавати заявку на членство в ЄС.

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Прихильники незалежності Каталонії з натхненням сприйняли референдум у Шотландії, який відбудеться у четвер, і хочуть провести аналогічне волевиявлення в Каталонії у листопаді.

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