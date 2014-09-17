У Косові заарештували 15 імамів

Влада Косова повідомила Радіо Свобода, що серед заарештованих – імам найбільшої мечеті Пріштини (столиця Косова - ред.) Шефкет Краснічі й імами мечетей в Митровиці, Печі й інших містах. Також заарештували Фауда Рамічі – лідера руху «Ісламська єдність», мусульманської організації, яка дотримується жорсткої лінії, перетвореної в політичну партію.

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