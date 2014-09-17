У Косові заарештували 15 імамів
17:46, 17 вересня 2014Світ
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У Косові заарештували 15 впливових мусульманських священнослужителів в рамках операції проти вербування до лав радикального угруповання «Ісламська держава» й організації «Фронт Аль-Нусра» – сирійського підрозділу «Аль-Каїди».
У Косові заарештували групу імамів
Влада Косова повідомила Радіо Свобода, що серед заарештованих – імам найбільшої мечеті Пріштини (столиця Косова - ред.) Шефкет Краснічі й імами мечетей в Митровиці, Печі й інших містах. Також заарештували Фауда Рамічі – лідера руху «Ісламська єдність», мусульманської організації, яка дотримується жорсткої лінії, перетвореної в політичну партію.
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