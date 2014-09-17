Вибори в Росії: в Петербурзі десять кандидатів набрали більше 100% голосів

Про це заявив глава Центрвиборчкому РФ Володимир Чуров в ефірі «Російської служби новин». За словами Чурова, однотипні порушення в протоколах можуть бути або помилкою, або злочином, і в цьому повинен розбиратися суд.

«При тотальної перевірки всіх протоколів Петербурга ми виявили 10 протоколів, де містяться неправильні дані. Це 351-й округ «Свєтлановскоє», де один кандидат набрав 105 відсотків. Така ж картина в 791 муніципальному окрузі «Дачноє», 416-м «Академіческоє», в 490-м «Прометей», в 468 муніципальному окрузі 21, в 1489 «Окервіль», 398 «Сосновскоє», в 1907 «Юнтолово», 260 «Шувалово-Озеркі», 186 «Петровскій», - сказав він.

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За словами Чурова, у суду буде можливість переглянути відеозаписи виборів, так як майже на всіх ділянках стояли відеокамери. Голова ЦВК додав, що порушники закону можуть понести відповідальність аж до кримінальної.

Єдиний день голосування в Росії пройшов 14 вересня. Також в цей день окупаційна влада провела невизнані світом вибори в Криму.