Біля Аляски помічені російські винищувачі та бомбардувальники - ЗМІ

Два російські реактивні винищувачі були помічені «в зоні ідентифікації повітряної оборони» США близько Аляски.

Про це повідомляє Аgence France-Presse із посиланням на двох високопоставлених чиновників у Пентагоні, пише Лента.ру.

Інцидент стався у середу, 17 вересня, але відомо про це стало тільки у п'ятницю. За словами чиновників, на перехоплення були підняті винищувачі F-22 американських ВПС, після чого російські літаки залишили зону контролю американських ППО.

Одне з джерел зазначило, що це перший за довгий час подібний інцидент за участю російських винищувачів.

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Водночас The Washington Free Beacon із посиланням на представника об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки капітана Джеффа Девіса пише, що за останній тиждень російські літаки неодноразово були помічені в даному регіоні.

За його словами, 17 вересня ВПС США зафіксували бомбардувальники Ту-95, винищувачі Міг-31 і два заправники Іл-78. Наступного дня ще два Ту-95 потрапили в поле зору канадських ВВС. «Група російських літаків зробила петлю в бік півдня, повертаючись на захід у напрямку до Росії», - уточнив Девіс.

Він зазначив, що російські літаки знаходилися приблизно у 100 кілометрах від узбережжя Аляски й у 73 кілометрах від берегової лінії Канади.

19 вересня повідомлялося ще про два схожі інциденти: біля кордонів Великої Британії, а також у Швеції. У першому з них по тривозі з військової бази Лоссімаус у Шотландії були підняті два винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великобританії, а в другому випадку Стокгольм висловив протест Москві у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.