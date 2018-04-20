Олександр Зінченко: Мороз як дзеркало української революції

Колишній і єдиний державний секретар України Олександр Зінченко нещодавно потрапив у центр конфлікту. З’їзд партії Патріотичних сил, про яку ніхто нічого не знає, крім того що він її очолює, нібито усунув його від керівництва партії...

Олександре Олексійовичу, так що там сталося у Ваших патріотів?

Складна ситуація в країні відбивається на всіх політичних гравцях. На сьогодні здійснено заколот у рамках апаратної гри. Було проведено так званий з’їзд. Нагадаю, для того, щоб провести з’їзд потрібно було провести районні та обласні конференції. Нічого такого не відбулося. На цьому заході не були присутні дванадцять партійних організацій, а це 70 відсотків членів партій. Я пояснюю це тим, що з прізвищем Зінченко пов’язані гострі події і хтось не хотів би, аби за моїм ім’ям стояв такий ефективний важіль, як партія.

Як Ви оцінюєте історію з обранням Мороза спікером?

Викликає подив, що учасники коаліції “шоковані” учорашніми подіями. Адже від самого початку стосунки між суб’єктами переговорного процесу ґрунтувалися на недовірі, неприйнятті правил гри, на введенні в оману суспільства щодо нібито досягнутих домовленостей. Учасники коаліції нібито настільки вірили в стійкість моделі Тимошенко–Порошенко, що вчора отримали непередбачуваний результат. А результат насправді був передбачуваний, усі знали про можливі ризики. Ризики тотальної втрати того, що набувалося роками, а деколи поколіннями. Учорашні події, це – результат ставки на Порошенка, на непоступливість цього політика та непомірність його амбіцій. Людина з таким антирейтингом не мала права висуватися на ключову посаду в країні. Я не хочу зараз обговорювати питання, чи міг би Порошенко далі працювати на ключових посадах... Міг - другим, третім, п’ятим, десятим - це вже результат обговорення. Але такий політичній силі, як “Наша Україна”, поставити на Порошенка - та ще й виграти - означало б завести процес у безвихідь. Я в цьому абсолютно переконаний. Несамовите прагнення добитися влади будь-якими засобами, незважаючи на реакцію суспільства, призвело до краху...

Але Ви нічого не сказали про Мороза...

Так, і цілком свідомо...

Дехто в таких випадках каже, що політика справа брудна. Я ж скажу так: виявляється, у цій країні перемагати можна, лише використовуючи комбінації, інтриги, складні та непередбачувані опонентами операції. Мені мало подобається те, що відбулося. Але для того, аби щось відбулося, потрібне середовище. Ми оцінюємо наслідки події, не замислюючись над причинами, а причина полягає в незрозумілій ставці певної політичної сили на незрозумілі цілі, незрозумілу мету, незрозумілу командну гру та незрозумілих особистостей, які нездатні дати результат... Гра в такому колі не дає результату.

Чи здатні депутати Партії регіонів думати про суспільне благо?

Я не вважаю, що Партія регіонів весь час дивиться на всі події однаково...

Ситуації змінюються радикально через кожні півроку. І “Регіони” використають соціальну привабливу риторику та гру. Хоча в самостійну гру у форматі Партія регіонів – СПУ – КПУ я, чесно кажучи не вірю. Поки що я не знаю, чи є в них спільне уявлення про такі процеси, як роздержавлення, рента, продаж землі, уже не кажу про СОТ чи НАТО.

Загалом як Ви оцінюєте нинішній парламент?

Він надзвичайно складний. Я не зводив би характеристику парламенту до аналізу рівня освіти, кількості докторів та кандидатів наук... Цей парламент прийшов після надзвичайно бурхливих подій. Він як екскаватор ковшем зачерпнув ці події і, безумовно, це позначилось на його діяльності. Це - Верховна Рада гострих конфліктів, полярних поглядів, у ній бракує напівтонів, є тільки чорне та біле. Позиції нинішніх гравців такі: маю рацію або я, або ніхто. Це стосується і влади, і опозиції.

Влада грубо порушила Конституцію, 15 травня не прийнявши бюджетну резолюцію. З цим урядом чи без цього уряду, з цим парламентом чи з якимось іншим, але це – закон. Це не постанова селищної уряду, це – Закон України. Що є наслідком неприйняття бюджетної резолюції? На сьогодні невідома стратегія бюджетного фінансування. Відсутність стратегії породжує відсутність упевненості... Сьогодні місцеві влади не мають сигналу, як будуватиметься бюджет регіону.

Чи з’явився шанс на поліпшення українсько-російських відносин?

Наші двосторонні відносини – справа надзвичайно складна. Багато помилок у діалозі з Росією зроблено через наше невміння вибудовувати цей діалог.

Я з болем спостерігаю, що ми втратили найбільш результативний період для нарощення ефективності української енергетики, цей період – до 15 липня, до саміту G8.

Очевидно, що росіяни не піднімали ціни на газ з 1 липня, бо чекають цієї події. Але ж потім вони точно підвищать ціни.

І що ми могли зробити до 15 липня?

Це легко сказати - по Балтійському морю трубу закинути, обхідний газопровід пустити. Це так просто не робиться. Якого обсягу буде балтійська труба? 30 мільярдів кубів на рік. Чи вирішує вона проблему Росії? Ні.

Україна щонайменше ще років десять залишатиметься важливим стратегічним гравцем у транспортуванні газу. І тут потрібно було вміло грати на інтересах росіян та європейців і активно брати участь у всіх переговорах - нехай і спостерігача. Енергетика в Європі тотально залежить від наших транзитів.

Ви думаєте, рішення щодо нашої участі в самміті можна було “продавити”?

Безумовно, потрібно було наполягати. І в нас були прихильники. Потрібно було сказати, що ми не приїхали диктувати, ви можете укладати будь-які контракти, але є Україна і поки що вона забезпечує їх виконання.

Як буде вирішене “українське” питання на саміті вісімки?

Щоб прогнозувати, потрібно там бути.

До речі, чи це правда, що свого часу ви “протоптали” Юлі Тимошенко стежку до Москви?

Я брав участь у підготовці візиту. Але казати, що “возив” її, не можу – вона дуже самостійний політик.

Чим Ви зараз займаєтеся?

У мене надзвичайно цікаві проекти. Я не маю бажання розповідати про них наперед. Але це достатньо великі проекти, за деякий час ви побачите контури.

Натякну, що мій інтерес лежить у площині високих технологій. Скажімо, я з повагою ставлюся до спроб створити в Києві силіконову долину. Я за те, щоб кілька наших вузів у Києві стали локомотивами високих технологій. Паралельно зауважу: я не займаюся створенням телевізійного каналу. Але в цілому електронними медіа цікавлюся.

Які сценарії щодо політичного розвитку країни?

Поки що ми бачимо хаос пропозицій і хаос відповідей. Сценарій - це коли є лінія поведінки. Коли є лінія, тоді можна спрогнозувати - якою буде ситуація через місяць і через шість місяців. Нас чекають надзвичайно складні три роки, вони будуть однаково складними для будь-кого, хоч би хто прийшов до влади.

Нещодавно вийшла цікава робота головного редактора “Ньюсвік-Интернешенл” Фаріда Захарія. Він пов’язує економічний стан населення з політичним режимом. Країни, у яких ВВП сягав понад 9 тисяч доларів на душу населення, побудували демократію. Ті, хто мав від 3 до 9,- там усе легше відбувалося... Держави, де ВВП менший від 3 тисяч доларів, з імовірністю 500 до одного скачувалися в диктатуру. А в нас немає 3 тисяч доларів на душу населення...

Тобто існує загроза скотитися в режим, якому чужі демократичні інституції, що їх відстоювала революція. Що далі буде? Мороз - як дзеркало української революції... Він віддзеркалив найскладніші процес української революції.

Розмовляла Лана Самохвалова