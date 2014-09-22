Дослідження МЗС Німеччини: При Путіні РФ стала авторитарною державою

Про це пише онлайн-версія німецького журналу Der Spiegel, посилаючись на аналіз МЗС ФРН.

Відповідно до внутрішнього документа відомства, з яким ознайомився Der Spiegel, Держдума РФ "танцює під дудку Путіна", а російські правоохоронні органи приймають рішення, які влаштовують Кремль.

Читайте такожПутін хоче відключити Росію від глобального інтернету

Велика частина російського середнього класу та еліт приймає такі порядки в країні, так як вони "отримують економічну вигоду з існуючої системи або залежать від неї", наводить Spiegel Online цитати з дослідження МЗС ФРН.

Повідомляється також, що корупція є частиною російської системи, і боротьба з нею ведеться лише вибірково.

Джерело Deutsche Welle