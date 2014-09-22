Дослідження МЗС Німеччини: При Путіні РФ стала авторитарною державою
01:04, 22 вересня 2014Світ
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За президентства Володимира Путіна Росія стала авторитарною державою майже в усіх відношеннях.
REUTERS
Про це пише онлайн-версія німецького журналу Der Spiegel, посилаючись на аналіз МЗС ФРН.
Відповідно до внутрішнього документа відомства, з яким ознайомився Der Spiegel, Держдума РФ "танцює під дудку Путіна", а російські правоохоронні органи приймають рішення, які влаштовують Кремль.
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Велика частина російського середнього класу та еліт приймає такі порядки в країні, так як вони "отримують економічну вигоду з існуючої системи або залежать від неї", наводить Spiegel Online цитати з дослідження МЗС ФРН.
Повідомляється також, що корупція є частиною російської системи, і боротьба з нею ведеться лише вибірково.
Джерело Deutsche Welle
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