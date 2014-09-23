В Італії заарештовано вілли і готель російського мільярдера Ротенберга

Про це пише Corriere della Sera, передає "Українська Правда". Як повідомляється, мова йде про квартиру і віллу в місті Кальярі (столиця Сардинії), двох віллах в Арзакені (Сардинія), віллу в Тарквінії (регіон Лаціо) і готель в центрі Риму.

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Італійське видання оцінює їх сукупну вартість в 30 млн євро і стверджує, що Аркадій Ротенберг придбав нерухомість через компанії, якими бізнесмен володіє за кордоном.

Влада Італії, за даними видання, повідомили про арешт нерухомості самого російського бізнесмена, а також його компанії, зареєстровані на Кіпрі Olpon Investment Limited і Aurora 31, якій належить готель Berg Luxury в Римі.