У США до довічного ув'язнення засудили зятя Усами бен Ладена

У березні цього року 48-річний виходець з Кувейту був визнаний винним у змові з метою вбивства громадян США, а також надання матеріальної підтримки терористам, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Окружний суддя Льюїс Каплан зазначив, що Абу Гейт так і не розкаявся з приводу співпраці з терористами. "На мою думку, ви готові піти на все, щоб допомогти "Аль-Каїді" здійснювати свої операції, метою яких є вбивство американців", - зазначив Каплан, звертаючись до засудженого.

Читайте такожУ Пакистані почалася масштабна військова операція проти "Аль-Каїди"

За даними слідства, Абу Гейт виступав у ролі офіційного представника "Аль-Каїди", зокрема, брав участь у створенні пропагандистських відеозаписів, призначених для вербування новобранців до лав терористів.

Абу Гейт був затриманий на початку лютого 2013 року в одному з готелів Анкари в ході спільної операції спецслужб Туреччини та США.

Вашингтон домагався екстрадиції ісламіста в Сполучені Штати, однак Анкара відповіла відмовою, вирішивши депортувати його в Кувейт, громадянином якої він був.

На початку березня зять колишнього "терориста номер один" був затриманий американськими спецслужбами на території Йорданії перед перетином кувейтської кордону і доправлений в США.