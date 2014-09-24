Путін, Лавров і Шойгу випередили Сталіна в рейтингу моральних авторитетів росіян - опитування

Це випливає з даних опитування "Моральні авторитети", проведеного російським Фондом громадської думки (ФГД).

Так, на запитання "Серед відомих людей Росії - діячів культури, вчених, політиків, спортсменів і т. д. - є хто-небудь, хто є для вас моральним авторитетом, чи таких людей немає?" відповіли ствердно 60% респондентів.

Головним моральним авторитетом серед знаменитостей для цих 60% є Володимир Путін - його обрало 36% опитаних. Глава МЗС РФ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу отримали 6 і 5 відсотків відповідно.

Читайте такожУкраїнці найкраще ставляться до Лукашенка і Обамі, найгірше - до Путіна (опитування)Також моральними авторитетами для росіян є Володимир Жириновський (4%), Дмитро Медведєв (3%), Нікіта Міхалков (3%), Геннадій Зюганов (2%).

Патріарх Кирило, Йосип Сталін, боєць змішаних єдиноборств Федір Емельяненко і деякі інші діячі набрали по 1%.

Примітно, що 43% з тих, хто відповів ствердно на питання, чи потрібні взагалі людям моральні авторитети (84%), вважають "авторитети" передусім зразком для наслідування.