США створюють найбільший у світі морський заповідник

Як повідомила в середу прес-служба Білого дому, президент США Барак Обама ухвалив рішення підписати відповідний документ.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

За задумами американської адміністрації, на територію нинішнього національного морського парку в тихоокеанському районі між Гавайськими островами і Американським Самоа буде розширено в шість разів, вона отримає статус заповідника. У виключній економічній зоні розташованій там на семи незаселених островах і коралових атолах, які перебувають під юрисдикцією США, вводиться заборона на будь-яку промислову діяльність, в тому числі комерційне рибальство і видобуток корисних копалин.

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Американські вчені вважають, що в цьому районі збереглося в первозданному вигляді тропічне морське середовище з унікальною флорою і фауною, яку необхідно захистити від будь-якого зовнішнього втручання. Екологи також зазначають, що знаходяться там коралові рифи потребують додаткового захисту, оскільки вони вже піддані руйнуванню в результаті зміни клімату та окислення океанської води.

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"Розширення меж території, що охороняється, забезпечить захист ще 130 морських мілин, які підтримують біологічне різноманіття незліченних мешканців світового океану", - зазначила прес-служба Білого дому. Вона також повідомила, що рішення про створення заповідника було прийнято адміністрацією Обами після тривалих консультацій з ученими, рибалками, політиками, а також екологічними організаціями. Протягом трьох місяців на адресу урядових експертів від громадян США надійшло понад 170 тис. пропозицій і коментарів, які були враховані при підготовці остаточного плану створення нової охоронюваної території в Тихому океані.