КНДР і Південна Корея відновлюють переговори після тривалої перерви – ЗМІ

Як повідомляють південнокорейські ЗМІ, ця новина прозвучала під час несподіваного візиту північнокорейських дипломатів на церемонію закриття XVII Азіатських ігор у південнокорейському місті Інчхон, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Обидві сторони виявили бажання провести офіційну зустріч у найближчі тижні.

Делегацію очолили два провідних політика Північної Кореї, які, як вважають, є найближчими радниками лідера КНДР Кім Чен Ина.

Читайте такожГлава МЗС КНДР запропонував ООН возз'єднати Південну та Північну КореюОдин з них, начальник Головного політичного управління Корейської народної армії віце-маршал Хван Бен, перед відвідуванням спортивного заходу зустрівся в суботу з міністром у справах об'єднання Південної Кореї Рю Кіль Чже.

Також у складі північнокорейської делегації знаходяться два члена ЦК правлячої Трудової партії Кореї (ТПК) Чхве Рен Хе і Кім Ян Гон.

Про що йшла мова на зустрічі в суботу, не повідомляється, і жодна з сторін не стала коментувати цю подію для преси.