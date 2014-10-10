У сирійському Кобані пролунали два великих вибухи – BBC

Коаліція під проводом США завдала авіаударів по позиціях джихадистів, аби зупинити їхній наступ, передає BBC Україна.

Водночас з'явилася інформація про теракти, вчинені бойовиками в місті.

За повідомленнями, зараз "ІД" може контролювати до 40% Кобані.

Читайте такожКурди ведуть бої з ісламістами в Сирії, в Туреччині тривають криваві протестиКомандувач курдських сил, які захищають місто, закликав коаліцію терміново скинути з повітря зброю для його бійців і забезпечити коридор, аби решта цивільних, які лишилися в місті, могли його покинути.