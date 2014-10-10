У сирійському Кобані пролунали два великих вибухи – BBC
20:04, 10 жовтня 2014Світ
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Щонайменше два великі вибухи зафіксовані в сирійському місті Кобані. Тут тривають бої між бойовиками "Ісламської держави" і курдами, які обороняють місто.
REUTERS
Коаліція під проводом США завдала авіаударів по позиціях джихадистів, аби зупинити їхній наступ, передає BBC Україна.
Водночас з'явилася інформація про теракти, вчинені бойовиками в місті.
За повідомленнями, зараз "ІД" може контролювати до 40% Кобані.
Читайте такожКурди ведуть бої з ісламістами в Сирії, в Туреччині тривають криваві протестиКомандувач курдських сил, які захищають місто, закликав коаліцію терміново скинути з повітря зброю для його бійців і забезпечити коридор, аби решта цивільних, які лишилися в місті, могли його покинути.
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