США завдали нових ударів по позиціях ісламістів біля Кобані
17:36, 13 жовтня 2014Світ
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США і їх союзники в ніч на понеділок нанесли сім авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави", які намагаються захопити місто Кобані біля кордону з Туреччиною.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, запеклі сутички тривають у південно-західного в'їзду в місто, який знаходиться на дорозі, що веде до Алеппо.
Союзники завдали ударів по позиціях бойовиків на сході і в південно-західній частині міста.
Читайте такожТуреччина каже, що не воюватиме з "Ісламською державою" сама - BBCВ суботу курдським силам вдалося відбити атаку бойовиків ІД, однак ті регулярно отримують підкріплення, так як контролюють південні і східні підходи до Кобані.
З тих пір як в середині вересня ІД почала наступ на Кобани, там загинули близько 500 осіб. Близько 200 тисяч втекли до сусідньої Туреччини.
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