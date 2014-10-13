США завдали нових ударів по позиціях ісламістів біля Кобані

17:36, 13 жовтня 2014
Світ
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США і їх союзники в ніч на понеділок нанесли сім авіаударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави", які намагаються захопити місто Кобані біля кордону з Туреччиною.

REUTERS

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, запеклі сутички тривають у південно-західного в'їзду в місто, який знаходиться на дорозі, що веде до Алеппо.

Союзники завдали ударів по позиціях бойовиків на сході і в південно-західній частині міста.

Читайте такожТуреччина каже, що не воюватиме з "Ісламською державою" сама - BBCВ суботу курдським силам вдалося відбити атаку бойовиків ІД, однак ті регулярно отримують підкріплення, так як контролюють південні і східні підходи до Кобані.

Авіація США бомбить позиції ісламістів в Кобані
Авіація США бомбить позиції ісламістів в Кобані /  © REUTERS
Літак ВПС США атакує позиції ісламістів під містом Кобані
Літак ВПС США атакує позиції ісламістів під містом Кобані  /  © REUTERS
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини /  © REUTERS
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США /  © REUTERS
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США /  © REUTERS
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини /  © REUTERS
© REUTERS
Бронетехніка турецької арміі на кордоні с Сирією
Бронетехніка турецької арміі на кордоні с Сирією /  © REUTERS
Мати на могилі свого сина-курда, який загинув у боях з ісламістами
Мати на могилі свого сина-курда, який загинув у боях з ісламістами /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS

З тих пір як в середині вересня ІД почала наступ на Кобани, там загинули близько 500 осіб. Близько 200 тисяч втекли до сусідньої Туреччини.

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