США завдали нових ударів по позиціях ісламістів біля Кобані

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, запеклі сутички тривають у південно-західного в'їзду в місто, який знаходиться на дорозі, що веде до Алеппо.

Союзники завдали ударів по позиціях бойовиків на сході і в південно-західній частині міста.

Читайте такожТуреччина каже, що не воюватиме з "Ісламською державою" сама - BBCВ суботу курдським силам вдалося відбити атаку бойовиків ІД, однак ті регулярно отримують підкріплення, так як контролюють південні і східні підходи до Кобані.

З тих пір як в середині вересня ІД почала наступ на Кобани, там загинули близько 500 осіб. Близько 200 тисяч втекли до сусідньої Туреччини.