У Ватикані вирішили змінити ставлення до геїв

Такі союзи, на думку священнослужителів, мають «позитивні аспекти», передає РИА Новости з посиланням на Reuters.

«Гомосексуалісти мають таланти і достоїнства, які вони можуть запропонувати християнській спільноті: чи готові ми прийняти цих людей і гарантувати їм місце в нашій спільноті? Часто вони прагнуть до Церкви, бажаючи побачити в ній гостинний дім», - йдеться в тексті документа, підготовленого після тижня засідання Синоду, в якому беруть участь 200 єпископів.

На думку священнослужителів, «церква повинна кинути виклик самій собі і запропонувати для гомосексуалістів братський простір» без шкоди для католицької доктрини в питаннях сім'ї та шлюбу. При цьому наголошується, що документ не говорить про готовність Ватикану схвалити гомосексуальні союзи, однак він закликає проявити до них більше співчуття.

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Документ, званий на латині relatio post disceptationem, повинен стати підставою для дискусії на другому тижні зібрання Синоду, і в католицьких громадах по всьому світу протягом року.

Надзвичайна асамблея Синоду єпископів розпочала свою роботу 5 жовтня і присвячена темі сім'ї. Вперше в історії вона відбувається не на латині і в новому для католиків форматі: у два етапи. Причому другий відбудеться через рік, у жовтні 2015 року.