Меню ресторану "Титаніка" продали майже за $100 тис.

Про це повідомили представники аукціонного дому Henry Aldridge & Son, розташованого в графстві Уїлтшир на півдні Англії.

Як пише ТАСС, на меню стоїть дата 12 квітня. У ньому перераховуються страви, які пропонувалися пасажирам в той день - баранячі відбивні, англійські пироги з рубаною свининою, пудинг з тапіокою - крохмальною кашкою з коренів тропічної рослини.

Меню знаходилося в кишені пальто француженки Елізи Люретт, в якому вона покинула лайнер. Жінка подорожувала на "Титаніку" як служниця багатих американців Спенсерів.

Їй вдалося врятуватися під час аварії разом з місіс Спенсер, в той час як господар, містер Спенсер, загинув. На аукціон була виставлена ціла колекція предметів з пароплава, що збереглися в родині спадкоємців Елізи Люретт. Так, за 33 тис. фунтів ($53 тис.) був проданий план палуби першого класу. З його допомогою Люретт і її господиня знайшли дорогу до рятувальних шлюпок.

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Невеликий ключ від ящика для зберігання речей одного з членів команди лайнера пішов з молотка за 62 тис. фунтів ($100 тис.). Маленький ключ належав офіціантові з "Титаніка" Сідні Сідьюнері, який загинув при катастрофі.

За 24 тис. фунтів ($39 тис.) було продано лист інженера Джозефа Белла. У ньому розповідається, як "Титанік", залишаючи англійський порт Саутгемптон на початку свого першого і останнього рейсу, мало не зіткнувся з двома іншими лайнерами.

Всього на торги були виставлені 250 предметів, пов'язаних з "Титаніком". Аукціонний будинок при цьому не називає загальну виручку, однак зазначає, що йдеться про сотні тисяч фунтів.

"Деякі предмети, які були виставлені на ці торги, були дуже рідкісними, - заявив власник аукціонного дому Ендрю Олдрідж. - Це викликало величезний інтерес у людей з Великобританії, а також з Монако, Південної Америки і США". "За цими речами стоять дивні людські історії. Коли ви дивитеся на них, то повертаєте до життя події, що відбувалися з їхніми власниками", - вважає Олдрідж.

У ніч на 15 квітня 1912 року трансатлантичний лайнер "Титанік" на шляху з Великобританії в США зіткнувся з айсбергом і затонув. В результаті катастрофи загинуло понад 1,5 тис осіб.