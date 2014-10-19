Швеція підтвердила іноземну військову підводну діяльність в районі Стокгольмського архіпелагу

Як повідомив екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт у своєму Твіттері, про це стало відомо 19 жовтня в ході прес-конференції представників Міноборони Швеції, передає Українська правда.

”У нас є достовірна інформація про зовнішню діяльність у територіальних водах Швеції. Ми спостерігаємо протягом тривалого часу, операція буде тривати”, - повідомив представник Міноборони Андерс Остлунд.

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Разом з тим у відомстві заявили, що не можуть підтвердити інформацію саме про російського підводного човна.

Також збройні сили Швеції опублікували фотографію, яка вказує про підводну діяльність на архіпелазі.

«Ми не будемо стверджувати походження іноземної підводної діяльності, поки не впевнені в цьому остаточно», - наголошується в повідомленні. При цьому в Міноборони заявили, що мають ”три хороших спостереження (докази) іноземної підводної діяльності на архіпелазі з п`ятниці».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони Росії виступило зі спростуванням повідомлення про те, що інцидент нібито пов`язаний з присутністю біля берегів Швеції російського підводного човна.

У заяві російського військового відомства наголошується, що ”жодних нештатних або аварійних ситуацій з російськими суднами не відбувалося”.