Ватикан не підтримав ініціативу про прихильніше ставлення до геїв

Таку ініціативу раніше підтримав Папа Римський Франциск, повідомляє Радіо Свобода.

Свою позицію противники пропозиції понтифіка мотивували тим, що зміна позиції щодо геїв та розлучених означатиме, що церква потурає їхньому способу життя.

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Під час цьогорічного зібрання єпископів, які обговорювали питання сім'ї, була проведена урочиста церемонія беатифікації Папи Римського Павла VI, реформатора церкви, дипломата і теолога, який посідав папський престол з 1963 по 1978 рік.