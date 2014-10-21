Сікорський спростував заяву про пропозицію Путіна поділити Україну

Вчора, в понеділок, 20 жовтня, американський журнал Politico процитував Сікорського, який нібито стверджував, що Путін пропонував Польщі розділити Україну.

Читайте такожСікорський: Путін думає, що ми "дегенеративні слабаки""Деякі мої слова були інтерпретовані в гіпертрофованому вигляді. Я підтверджую, що Польща не бере участі в анексіях", - написав Сікорський в Twitter.

Rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane. Potwierdzam, że PL nie bierze udzialu w aneksjach. - Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 жовтня 2014

"Я також нагадаю, що В. Путін говорив про Україну як про штучний державне утворення публічно на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році", - додав він.