Сікорський спростував заяву про пропозицію Путіна поділити Україну

08:35, 21 жовтня 2014
Світ
0 0

Екс-міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський заявив, що деякі його слова, з приводу того, що президент РФ Володимир Путін нібито запропонував Туску розділити Україну, були невірно інтерпретовані.

Сикорский заявил, что его слова были неверно понятны / Фото УНИАН

Вчора, в понеділок, 20 жовтня, американський журнал Politico процитував Сікорського, який нібито стверджував, що Путін пропонував Польщі розділити Україну.

Читайте такожСікорський: Путін думає, що ми "дегенеративні слабаки""Деякі мої слова були інтерпретовані в гіпертрофованому вигляді. Я підтверджую, що Польща не бере участі в анексіях", - написав Сікорський в Twitter.

"Я також нагадаю, що В. Путін говорив про Україну як про штучний державне утворення публічно на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році", - додав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter