Сікорський спростував заяву про пропозицію Путіна поділити Україну
Екс-міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський заявив, що деякі його слова, з приводу того, що президент РФ Володимир Путін нібито запропонував Туску розділити Україну, були невірно інтерпретовані.
Вчора, в понеділок, 20 жовтня, американський журнал Politico процитував Сікорського, який нібито стверджував, що Путін пропонував Польщі розділити Україну.
Читайте такожСікорський: Путін думає, що ми "дегенеративні слабаки""Деякі мої слова були інтерпретовані в гіпертрофованому вигляді. Я підтверджую, що Польща не бере участі в анексіях", - написав Сікорський в Twitter.
Rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane. Potwierdzam, że PL nie bierze udzialu w aneksjach.
- Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 жовтня 2014
"Я також нагадаю, що В. Путін говорив про Україну як про штучний державне утворення публічно на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році", - додав він.
Przypominam також, że V.Putin mówił o Ukrainie jako o sztucznym zlepku publicznie, na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008.
- Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 жовтня 2014