Польща може вислати з країни російських дипломатів через шпигунський скандал

Про це в ефірі телеканалу TVP2 заявила прем'єр-міністр Польщі Ева Копач, передає Росбалт.

За її словами, висилка дипломатів є "стандартною практикою" у ситуаціях такого роду. Рішення може бути ухвалено сьогодні. Кількість висланих дипломатів не уточнюється.

Читайте такожСікорський спростував заяву про пропозицію Путіна поділити УкраїнуМинулого тижня польські ЗМІ повідомили, що за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримано високопоставленого офіцера з міноборони Польщі, і юрист, що має польське і російське громадянство, який повинен був стати депутатом сейму.

Крім того, з'являлися повідомлення, що на тлі шпигунського скандалу Польща може вислати з країни не лише російських дипломатів, а й громадян Росії, які проживають і працюють у Польщі, а також російських журналістів.