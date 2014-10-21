У Китаї за рік стратили більше 2 тисяч осіб

Протягом року в Китаї стратили 2,4 тисячі людей, які були засуджені за різні злочини. Про це повідомляють правозахисники з фонду Дуй Хуа, які мають глибокі зв'язки в юридичних колах КНР, передає ZN.UA з посиланням на Der Spiegel.

Експерти кажуть, що китайська Феміда в 2014 році не зменшила кількість смертних вироків, які є державною таємницею в країні. Свої висновки правозахисники зробили на основі опублікованих заявах та службової інформації, яку вони отримали через свої джерела.

У Дуй Хуа також відзначають, що найбільше страт було проведено в результаті антитерористичної кампанії в неспокійному Синцзянь-Уйгурському автономному окрузі.

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Правозахисники відзначають, що починаючи з 1983 кількість смертних вироків в КНР суттєво зменшується. Зокрема, 31 рік тому в країні стратили 24 тисячі осіб. До 2002 року кількість смертних вироків зменшилася рівно на половину. Починаючи з 2007 року багато справ почали відправляти на повторний розгляд, що призвело до ще більшого зменшення страт.

Незважаючи на це, правозахисники відзначають, що кількість страт може зрости до кінця року. Оскільки лише минулого тижня в Китаї до смерті було засуджено 12 осіб.