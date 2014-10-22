Військові літаки РФ збільшили кількість розвідувальних польотів над Балтикою

Про повідомляє німецьке ділове видання Handelsblatt, переклад публікації надано сайтом InoPressa.

За інформацією Міноборони Латвії, вчора винищувач F-16 з балтійського угруповання було піднято на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. У НАТО також підтверджують цю інформацію.

Читайте такожУ Швеції кораблі, вертольоти та сухопутні війська п'ятий день шукають іноземний підводний човен

Аналогічний інцидент, як йдеться далі, стався і 20 жовтня. Російський літак, як стверджує підполковник Роберт Геріке, перебував у міжнародному повітряному просторі й не порушував кордони країн - учасниць альянсу. Для його ідентифікації з авіабази в Шауляї в Литві була піднята пара канадських винищувачів F-18, які супроводжували його впродовж 15 хвилин, після чого повернулися на базу.

Останнім часом Росія істотно посилила свою військову присутність в регіоні, відзначає видання. На початку жовтня і у вересні, як стверджують в НАТО, в регіоні сталися ще два аналогічні випадки.