Військові літаки РФ збільшили кількість розвідувальних польотів над Балтикою
Літаки НАТО двічі за останні дві доби перехоплювали російські військові літаки над Балтійським морем.
Про повідомляє німецьке ділове видання Handelsblatt, переклад публікації надано сайтом InoPressa.
За інформацією Міноборони Латвії, вчора винищувач F-16 з балтійського угруповання було піднято на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. У НАТО також підтверджують цю інформацію.
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Аналогічний інцидент, як йдеться далі, стався і 20 жовтня. Російський літак, як стверджує підполковник Роберт Геріке, перебував у міжнародному повітряному просторі й не порушував кордони країн - учасниць альянсу. Для його ідентифікації з авіабази в Шауляї в Литві була піднята пара канадських винищувачів F-18, які супроводжували його впродовж 15 хвилин, після чого повернулися на базу.
Останнім часом Росія істотно посилила свою військову присутність в регіоні, відзначає видання. На початку жовтня і у вересні, як стверджують в НАТО, в регіоні сталися ще два аналогічні випадки.