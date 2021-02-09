Учасникам акцій пропонують вийти на вулицю з ліхтариками.

У Росії соратники опозиціонера Олексія Навального планують провести протестну акцію 14 лютого.

Про це повідомив керівник штабів Олексія Навального Леонід Волков, пише "МБХ-медіа".

"Це буде якийсь зовсім інший формат. Ми зробимо все набагато хитріше і не будемо намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією, будемо від цього йти", - заявив Волков.

Також він пояснив, який вигляд матиме новий формат акції.

Жителям "великих російських міст" запропонували ввечері вийти у двір, включити ліхтарик в телефоні і так постояти кілька хвилин, а потім зробити фото з акції і викласти в соцмережі.

"Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Може бути, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять все", - пояснив Волков.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Олег Давигора