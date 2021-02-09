У Росії соратники опозиціонера Олексія Навального планують провести протестну акцію 14 лютого.
Про це повідомив керівник штабів Олексія Навального Леонід Волков, пише "МБХ-медіа".
"Це буде якийсь зовсім інший формат. Ми зробимо все набагато хитріше і не будемо намагатися безпосередньо взаємодіяти з поліцією, будемо від цього йти", - заявив Волков.
Також він пояснив, який вигляд матиме новий формат акції.
Жителям "великих російських міст" запропонували ввечері вийти у двір, включити ліхтарик в телефоні і так постояти кілька хвилин, а потім зробити фото з акції і викласти в соцмережі.
"Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Може бути, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять все", - пояснив Волков.
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Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
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