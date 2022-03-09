Компанія також жертвує на допомогу Україні близько 10 мільйонів доларів.

Компанія Amazon призупинила поставки роздрібних продуктів клієнтам в Росії і Білорусі, а також зробила інші заходи у відповідь на війну РФ проти України.

Про це йдеться в заявах компанія.

"Враховуючи поточну ситуацію в Росії та Україні, ми зробили додаткові дії в регіоні. Ми призупинили відвантаження роздрібних продуктів клієнтам з Росії та Білорусі і більше не будемо приймати нових клієнтів AWS з Росії та Білорусі, а також сторонніх продавців Amazon", - заявили в компанії.

Чи будуть старі клієнти Amazon Web Service (AWS) відключені - не повідомляється.

"Ми також припиняємо доступ до Prime Video для клієнтів з Росії і більше не будемо приймати замовлення на New World — єдину відеогру, яку ми продаємо безпосередньо в Росії", - додали в компанії.

Крім того, раніше Amazon оголосила, що жертвує 5 мільйонів доларів організаціям, які надають критично важливу підтримку на місцях в Україні, і додатково до 5 мільйонів доларів від співробітників.

"Ми раді повідомити, що понад 10 000 співробітників зробили пожертвування на ці зусилля. Десятки тисяч клієнтів по всьому світу також зробили пожертвування через наші домашні сторінки", - зазначили в компанії.

Також Amazon вказує, що не має офісів у РФ і дотримується "давньої політики не вести справи з російським урядом".

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