Деякі користувачі порівнювали логотип з усміхненим Адольфом Гітлером.

Компанія Amazon змінила іконку мобільного додатку. Це пов'язують з тим, що деякі користувачі порівнювали логотип з усміхненим Адольфом Гітлером.

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На старій версії іконки зображена картонна коробка з синім, неакуратно відірваним скотчем вгорі - і посмішкою внизу.

У новій версії логотипу скотч залишився на тому ж місці, але тепер він відірваний акуратно, а праворуч з'явився залом.

"Amazon завжди шукає нові способи порадувати наших клієнтів. Ми розробили нову іконку, щоб викликати передчуття, захоплення і радість, коли клієнти починають шопінг-подорож на своєму телефоні - точно так само, як коли вони бачать наші коробки біля вхідних дверей", - прокоментували зміни в компанії.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

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Автор: УНІАН