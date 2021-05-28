У межах програми ще чотири переможці отримуватимуть приз розміром один мільйон доларів і стипендії для коледжів.

Мешканка американського штату Огайо Еббігейл Бугенске, яка проживає поблизу міста Цинцинатті, виграла мільйон доларів у лотерею Vax-a-Million, грошовий приз якої розігрується серед людей, що взяли участь у вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Лотерея була організована з ініціативи губернатора штату з метою популяризувати вакцинацію від COVID-19.

Для участі у ній слід було зареєструватись онлайн. Загалом це зробили понад 2,7 мільйона американців, а на участь у розіграші стипендії зареєструвались понад 100 тисяч осіб.

На переконання губернатора, лотерея суттєво заохотила людей до вакцинації.

У межах програми ще чотири переможці отримуватимуть приз розміром один мільйон доларів і стипендії для коледжів. Їхні імена оголошуватимуться щосереди протягом наступних чотирьох тижнів.

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Автор: Денис Прядко