Це відбувається на тлі пропозиції Білого дому надати Україні додаткові 37 мільярдів доларів.

Американські сенатори 7 грудня проведуть секретний брифінг для обговорення збільшення допомоги Україні.

Це відбувається на тлі пропозиції Білого дому надати Києву ще 37 мільярдів доларів, повідомляє CNN.

Ці кошти можуть включити до зведеного законопроекту на кінець року, який має бути схвалений до 16 грудня для фінансування уряду.

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Наразі невідомо, чи укладе адміністрація угоду по гігантському комплексному пакету або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні. Пентагон застерігає від другого варіанту.

У листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі вказується, що додаткові гроші "забезпечать Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу". Також розглядається критична ситуація з нестачею продовольства й енергії, які були спричинені масованими ракетними ударами по Україні та війною.

На опублікованому інформаційному бюлетені розбивка допомоги виглядає так:

21,7 мільярда доларів для Міноборони на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки";

14,5 млрд доларів для Держдепу на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".

626 мільйонів доларів для Міненерго "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву".

900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я "для надання стандартної медичної допомоги та допоміжних послуг українським умовно-достроково звільненим".

Допомога США Україні: останні новини

США активно підтримують Україні у війні проти Російської Федерації. На початку листопада в Україну прибули перші ЗРК NASAMS і Aspide від США.

10 листопада Пентагон оголосив новий оборонний пакет для України на загальну суму в 400 мільйонів доларів.

1 грудня заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 мільярдів для України.

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