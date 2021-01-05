Консалтингова компанія Eurasia Group склала рейтинг із десяти ризиків, з якими світ зіткнеться в 2021 році.
На першому місці у списку стоїть "розділена Америка" - ситуація, коли приблизно половина населення США вважатиме нелегітимним кожного нового президента, передає РБК.
На думку експертів, така ситуація складеться в Сполучених Штатах з приходом до влади Джо Байдена. Вона відіб'ється на геополітичній ситуації в усьому світі й призведе до рецесії в цій сфері.
На другому місці у рейтингу Eurasia Group знаходиться затяжна пандемія COVID-19. На тлі вакцинації, як пишуть аналітики, відбудеться ще більше розшарування суспільства на багатих і бідних. Це призведе до громадських заворушень у багатьох країнах. Крім того, наслідками пандемії стануть скорочення робітників, втрата довіри до влади, боргові кризи у країн, що розвиваються.
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Третім за значущістю ризиком компанія називає боротьбу проти зміни клімату, яка призведе до міжнародної конкуренції.
У топ-10 Eurasia Group також включила наступні світові ризики:
- Зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм;
- Складнощі з передачею даних в міжнародному форматі;
- Імовірність глобального конфлікту в цифровому просторі;
- Проблеми турецької економіки, які можуть призвести до політичних наслідків;
- Спад економік країн Близького Сходу через низьку ціну на нафту;
- Відхід Ангели Меркель з поста канцлера ФРН;
- Політична та соціальна криза в Латинській Америці через пандемію та вибори в деяких країнах.
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