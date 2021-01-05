Серед таких ризиків - політичні кризи в США, Латинській Америці, Туреччині, тривала пандемія коронавірусу, боротьба зі шкідливими викидами, загрози в кіберпросторі.

Консалтингова компанія Eurasia Group склала рейтинг із десяти ризиків, з якими світ зіткнеться в 2021 році.

На першому місці у списку стоїть "розділена Америка" - ситуація, коли приблизно половина населення США вважатиме нелегітимним кожного нового президента, передає РБК.

На думку експертів, така ситуація складеться в Сполучених Штатах з приходом до влади Джо Байдена. Вона відіб'ється на геополітичній ситуації в усьому світі й призведе до рецесії в цій сфері.

На другому місці у рейтингу Eurasia Group знаходиться затяжна пандемія COVID-19. На тлі вакцинації, як пишуть аналітики, відбудеться ще більше розшарування суспільства на багатих і бідних. Це призведе до громадських заворушень у багатьох країнах. Крім того, наслідками пандемії стануть скорочення робітників, втрата довіри до влади, боргові кризи у країн, що розвиваються.

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Третім за значущістю ризиком компанія називає боротьбу проти зміни клімату, яка призведе до міжнародної конкуренції.

У топ-10 Eurasia Group також включила наступні світові ризики:

Зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм;

Складнощі з передачею даних в міжнародному форматі;

Імовірність глобального конфлікту в цифровому просторі;

Проблеми турецької економіки, які можуть призвести до політичних наслідків;

Спад економік країн Близького Сходу через низьку ціну на нафту;

Відхід Ангели Меркель з поста канцлера ФРН;

Політична та соціальна криза в Латинській Америці через пандемію та вибори в деяких країнах.

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Автор: УНІАН