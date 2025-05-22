Журналісти акцентували, що публічно Україна намагалася уникати будь-якого натяку на критику Вашингтона, але в документі щодо санкцій міститься критика позиції Трампа.

Наступного тижня Україна попросить Євросоюз розглянути нові масштабні кроки для ізоляції Москви, включно з арештом російських активів і введенням санкцій для покупців російської нафти.

Як пише Reuters, це станеться через те, що президент США Дональд Трамп відмовився від посилення антиросійських санкцій. Видання зазначило, що в документі, який буде передано ЄС, є заклик зайняти більш агресивну і незалежну позицію щодо санкцій проти РФ, оскільки роль США в цьому процесі стала невизначеною.

У 40-сторінковому документі є рекомендація ухвалити законодавство, яке прискорить арешт активів ЄС у росіян, які перебувають під санкціями, і відправити їх Україні. Ті, хто перебуває під санкціями, потім зможуть вимагати компенсацію від РФ.

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ЄС слід розглянути низку кроків, щоб санкції застосовували жорсткіше за межами його власної території, включно з націлюванням на іноземні компанії, які використовують його технології для допомоги Росії, і "введенням вторинних санкцій щодо покупців російської нафти".

"Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по великих покупцях, таких як Індія і Китай, стануть важливим кроком, на який Європа досі не наважувалася. Трамп публічно обговорював це, перш ніж ухвалити рішення не запроваджувати їх наразі", - підкреслило видання.

Також у документі міститься заклик запроваджувати санкції таким чином, щоб їх не змогла заблокувати окрема держава-член ЄС.

Нагадаємо, після розмови з Путіним у понеділок Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти РФ, розбивши надії європейських лідерів та України.

Видання зазначило, що ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції проти Росії у вівторок. При цьому там все ще сподіваються, США приєднаються до них, але відкрито обговорюють способи, якими вони можуть чинити тиск на РФ і без Вашингтона.

Журналісти акцентували, що публічно Україна намагалася уникати будь-якого натяку на критику Вашингтона відтоді, як президент Володимир Зеленський посварився з Трампом наприкінці лютого в Білому домі.

Тепер же в Білій книзі щодо санкцій підкреслюється потенціал ЄС, а також міститься сувора оцінка прихильності адміністрації Трампа зусиллям із координації.

"Сьогодні на практиці Вашингтон припинив участь майже у всіх міжурядових платформах, зосереджених на санкціях та експортному контролі", - йдеться в ній.

Вашингтон сповільнив роботу в групі моніторингу щодо забезпечення дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустив федеральну цільову групу, зосереджену на переслідуванні порушень санкцій, і переспрямував значну кількість експертів із санкцій в інші сектори.

У документі наголошується, що було розроблено два потенційно великих пакети санкцій США - один урядом, а інший - протрампівським сенатором Ліндсі Гремом, - але "незрозуміло", чи підпише Трамп будь-який із них.

Невизначеність щодо позиції США сповільнила темпи економічних контрзаходів і багатосторонньої координації, але "не повинна спонукати Європейський союз послаблювати санкційний тиск. Навпаки, це має спонукати ЄС узяти на себе провідну роль у цій царині", - йдеться в ньому.

"Україна стурбована тим, що відхід Вашингтона від західного консенсусу щодо санкцій може також викликати коливання в ЄС", - зазначило видання.

"Вихід Америки з режиму санкцій (був би) величезним ударом по єдності ЄС. Величезним", - сказав Reuters високопоставлений чиновник українського уряду.

Як пояснило видання, ЄС не може повністю замінити вагу США у здійсненні економічного тиску на РФ. Більша частина впливу санкцій США виходить із домінування долара у світовій торгівлі, з яким євро не може зрівнятися.

Проте, як підкреслив енергетичний експерт з РФ у Центрі Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді, пом'якшення санкцій США щодо Росії не призведе до значного повернення іноземних інвесторів та інвестицій, якщо Європа буде твердо стояти на своєму.

Санкції проти РФ

20 травня стало відомо, що Трамп відмовився ввести санкції проти Росії, оскільки він не припиняє вірити в бажання Путіна закінчити війну.

За даними західних ЗМІ, відмова Трампа запровадити нові санкції проти Росії після телефонної розмови з Путіним викликала розчарування серед союзників США в Європі.

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