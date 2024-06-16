Він запевняє, що не є антисемітом.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розкритикував слова Олександра Лукашенка, який акцентував увагу на походженні людей, які фігурують у гучній корупційній справі.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі заявив, що у справі інспектора з Вітебської області, екс-міністра сільського господарства і продовольства Ігоря Брила "більше половини євреїв".

"Ось три десятки людей перераховано. Ви мене вибачте, я не антисеміт, але більше половини євреїв. Це що, у нас особливе, привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни і поляки", - сказав він.

Кац у коментарі Jewish News Syndicate назвав ці висловлювання неприйнятними і обурливими. За його словами, вони "звучать як явні антисемітські коментарі". Глава бюро міністерства у справах Євразії Юваль Фукс уже подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі.

Інші слова Лукашенка про євреїв:

Ще 2007 року розгорівся скандал, коли Лукшанко порівняв Бобруйськ зі "свинушником".

"Якщо ви були в Бобруйську, ви бачили, в якому стані місто? Страшно було зайти, свинушник був. Це в основному єврейське було місто, ви знаєте, як євреї ставляться до місця, де вони живуть. Подивіться в Ізраїлі, я ось був... Я в жодному разі не хочу їх образити, але вони не дуже дбають, щоб підстрижена трава була, як у Москві, у росіян, білорусів", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: