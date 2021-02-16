На 63-му році життя помер Арне Соренсон - президент і головний виконавчий директор найбільшої міжнародної мережі готелів Marriott International.
Про це повідомляє прес-служба Marriott International.
У 2019 році йому поставили діагноз рак підшлункової залози. На початку лютого компанія повідомила, що його робочий графік буде змінений через лікування.
Компанію Соренсон очолив у 2012 році, після того, як про складання повноважень оголосив Джон Віллард Марріотт-молодший. У повідомленні Marriott International йдеться, що Соренсон «вивів компанію на шлях впевненого зростання».
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У березні 2020 року Соренсон оголосив, що до кінця року відмовляється від своєї зарплати, кошти від якої повинні бути спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19.
Marriott International заснована в 1927 році Джоном Марріоттом-старшим. Вона надає послуги з управління понад 6,5 тис. готелів під 30 брендами в 130 країнах світу.
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