Раніше вони вже висувалися на Нобелівську премію миру, але не отримали її.

На Нобелівську премію миру висунули екс-співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і його інформатора Челсі Меннінг.

Про це повідомляє The Irish news.

"Кожен з них продемонстрував численні приклади мужності, що викривають незаконні дії урядів. У сукупності їх життя демонструють самопожертву і велич людського духу", — написала лауреат Нобелівської премії миру 1976 року ірландка Мейрід Корріган, яка і висунула їх на цю нагороду.

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Хто такий Едвард Сноуден

На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб.

У зв'язку з цим в США 14 червня 2013 Сноудену заочно були пред'явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Він був оголошений американською владою в міжнародний розшук.

Незабаром Сноуден втік із США спочатку в Гонконг, потім - в Росію.

1 серпня 2013 року отримав тимчасовий притулок в РФ, а потім - трирічний вид на проживання, який у 2017 році продовжений до 2020 року, а в жовтні 2020 року отримав безстроковий вид на проживання.

Справа Ассанжа: що відомо

Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.

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Автор: Катерина Лиманська