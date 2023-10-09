Бої йдуть у шести прикордонних містах Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) все ще бореться проти ХАМАС на півдні Ізраїлю, більш ніж через 48 годин після раптової терористичної атаки, повідомляє CNN з посиланням на представника ЦАХАЛ.

"Ми все ще боремося. Сім-вісім відкритих місць навколо Гази, де наші воїни все ще борються з терористами", – сказав підполковник Річард Хехт. - "Це забирає у нас більше часу, ніж ми очікували... Ми думали, що сьогодні вранці будемо в кращому місці".

Як повідомляє Times of Israel, бої тривають у 6 ізраїльських містах на кордоні з сектором Газа.

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Військові вважають, що на території Ізраїлю все ще перебуває багато терористів після першого вторгнення в суботу вранці. Також можливо, що бійці ХАМАС все ще перетинають територію Ізраїлю з Гази, водночас ізраїльська армія завдає ударів по місцях, де збираються бойовики, щоб перетнути кордон.

Представник армії Ізраїлю додав, що ХАМАС не "стукав по даху" - так зване попередження ізраїльських військових для цивільних перед тим, як бомбити будівлю.

"Коли вони зайшли і закидали гранатами наші машини швидкої допомоги, вони не стукали по даху. Це війна. Масштаби інші", – сказав Гехт.

Десятки ізраїльтян утримуються як заручники, також сказав Хект, не назвавши конкретної кількості.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС завдало ракетних ударів по Ізраїлю,також бойовики прорвали кордон на півдні країни з Сектору Газа.

Кількість загиблих в Ізраїлі після нападу ХАМАС вже перевищило 700 людей, понад 2 тисячі отримали поранення та пройшли лікування в ізраїльських лікарнях.

Крім того, у ХАМАС заявили, що тримають в заручниках близько 130 ізраїльтян, включаючи високопоставлених армійських чиновників. Відомо, що серед викрадених людей є іноземці.

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