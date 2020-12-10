Один з енергоблоків станції довелося зупинити.

На атомній електростанції "Олкілуото" у Фінляндії сталася аварія.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Агентства радіаційної та ядерної безпеки STUK.

"Серйозний збій в роботі стався на другому реакторі АЕС "Олкілуото" о 12 годині 22 хвилини. Його, імовірно, викликала помилка в системі очищення води для реактора. Зараз ситуація стабільна і енергоблок в безпечному режимі. Викиду радіації не відбулося", - повідомляє STUK.

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В результаті аварії один з енергоблоків станції довелося зупинити.

На сайті агентства наголошується, що радіаційна обстановка залишається в нормі і ніякої загрози для населення прилеглих областей немає.

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Автор: Денис Прядко