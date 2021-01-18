Наразі рятувальники продовжують шукати ще трьох членів екіпажу судна.

Ввечері 18 січня берегова охорона Туреччини знайшла тіла ще двох українців, які постраждали внаслідок аварії суховантажу Arvin.

Читайте такожЧисло загиблих в результаті аварії судна біля берегів Туреччини зросло до трьох осіб - ЗМІ (відео)Про це розповіла речниця консульства України в Туреччині Ганна Шмик, передає hromadske.

За її словами, упізнання тіл підтвердило, що загиблі є громадянами України.

«Пошукові роботи значно ускладнював сильний сніг, тому турецька сторона залучила додаткову техніку», - говориться у повідомленні.

Наразі рятувальники продовжують шукати ще трьох членів екіпажу судна.

Аварія судна Arvin

17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземця.

Спочатку повідомлялося, що суховантаж був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.

Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

За даними МЗС України, врятовано 5 українців та одного іноземця, їх госпіталізували в місцеву лікарню, але сьогодні виписали.

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Автор: УНІАН