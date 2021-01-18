Ввечері 18 січня берегова охорона Туреччини знайшла тіла ще двох українців, які постраждали внаслідок аварії суховантажу Arvin.
Читайте такожЧисло загиблих в результаті аварії судна біля берегів Туреччини зросло до трьох осіб - ЗМІ (відео)Про це розповіла речниця консульства України в Туреччині Ганна Шмик, передає hromadske.
За її словами, упізнання тіл підтвердило, що загиблі є громадянами України.
«Пошукові роботи значно ускладнював сильний сніг, тому турецька сторона залучила додаткову техніку», - говориться у повідомленні.
Наразі рятувальники продовжують шукати ще трьох членів екіпажу судна.
Аварія судна Arvin
- 17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземця.
- Спочатку повідомлялося, що суховантаж був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.
- Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.
- За даними МЗС України, врятовано 5 українців та одного іноземця, їх госпіталізували в місцеву лікарню, але сьогодні виписали.
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