Аварія в Червоному морі: чи може група бойовиків залишити людство без інтернету

Нещодавно по всьому світу "лягли" найпопулярніші соцмережі, що, за збігом обставин, майже співпало у часі з пошкодженням підводних інтернет-кабелів у Червоному морі. Чи дійсно група бойовиків може спричинити глобальний "блекаут" інтернет-мережі – дізнавався УНІАН.

У вівторок, 5 березня, у соціальній мережі Facebook стався масштабний збій. Користувачі не лише з України, а й з усього світу повідомляли про те, що їх "вибило" з акаунтів, і вони не мали змоги надсилати повідомлення або оновлювати сторінки додатка.

За даними Downdetector, на піку збою сервіс отримав понад півмільйона повідомлень про несправності в роботі Facebook і майже 100 тисяч - в Instagram. Інші застосунки компанії Meta - WhatsApp і Threads - також "втомилися", але збій у їхній роботі був менш глобальним.

"Технічна проблема призвела до того, що люди мали труднощі з доступом до деяких наших сервісів. Ми вирішили проблему… і приносимо вибачення за будь-які незручності", - писав речник корпорації Meta Енді Стоун на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

Що примітно, незадовго до збою в роботі глобальних соцмереж було перерізано кілька підводних інтернет-кабелів, що пролягають на дні Червоного моря і з’єднують Європу, Азію та Африку. Зокрема, були обірваними кабельні системи Asia-Africa-Europe, Europe India Gateway, Seacom / Tata TGN-Gulf.

За даними HGC, в результаті інциденту постраждало 25% інтернет-трафіку між Азією та Європою. Для пом’якшення наслідків аварії, його було спрямовано на альтернативні маршрути – інші наземні та підводні комунікації.

Але що ж таке – ці підводні інтернет-кабелі, та чому вони такі важливі? І чи коректно пов’язувати глобальний збій компанії Meta з пошкодженням підводної інфраструктури? Розкладемо усе по поличках.

"Глибинні" комунікації

Підводні кабелі – один з ключових елементів інформаційної інфраструктури, що забезпечує 90% світового міжконтинентального трафіку.

Всього на планеті налічується, за різними оцінками, від 380 до 500 кабелів загальною протяжністю понад 1,2 мільйони кілометрів. Приблизно таку ж відстань треба подолати, щоб дістатись Місяця – тричі!

У Червоному морі, зокрема, за даними submarinecablemap.com, пролягає 17 інтернет-кабелів. Якщо б усі вони постраждали, зв’язок між Європою, Північною і Східною Африкою, Індією та Східною Азією був би суттєво порушений.

Перший у світі підводний оптоволоконний кабель був прокладений на дні Атлантичного океану ще у далекому 1989 році. І з того часу інтернет-інфраструктура на океанічному дні невпинно розвивалася.

На сьогодні майже всі світові підводні кабелі у світі належать приватним компаніям – операторам зв’язку чи інвесторам. Лише близько одного відсотка частково чи повністю належить державам.

"Близько 66% усіх підводних трансконтинентальних інтернет-кабелів належать чотирьом гігантам: Microsoft, Google, Amazon, Metа", - розповідає фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун у Facebook.

Один простий інтернет-кабель складається з внутрішньої оптичної серцевини та оболочки з мідними та сталевими провідниками. Прокладають такі кабелі за допомогою спеціальних суден, що обладнані так званими "плугами" - завдяки ним викопується тонкий шар підводного ґрунту, у який кладеться оптоволокно. Через те, що кабелі майже ніяк не захищені від навколишнього впливу, їх нерідко пошкоджують як люди та підводні мешканці, так і стихійні явища: землетруси, шторми. За даними Міжнародного комітету захисту кабелів (є й такий!), щорічно повідомляється про близько 150 збоїв у обслуговуванні підводних інтернет-комунікацій.

Причини ж останнього інциденту у Червоному морі досі з’ясовуються, проте однією з найбільш вірогідних версій є їхнє навмисне виведення з ладу єменськими хуситами, які вже багато місяців тероризують торгівельні судна, що прямують до Суецького каналу.

"Шторм" у Червоному морі

Африканський телекомунікаційний кабельний оператор Seacom, чий кабель був пошкоджений, повідомив Associated Press, що "початкове тестування вказує на те, що уражений сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря". Що й не дивно, зважаючи на напружену ситуацію у регіоні.

До того ж, ще минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену попереджав світову спільноту про те, що хусити, на додачу до терористичних нападів на торгівельні судна у морі, можуть націлюватися також і на підводні комунікаційні мережі.

Втім, підтримувані Іраном бойовики, очікувано, свою провину не визнають, і переводять стрілки на Велику Британію та США, що, у свою чергу, відповідали на нескінченні провокації хуситів зустрічними ударами. Але поки жодна зі сторін не має доказів на підтримку будь-якої з теорій. Не виключається навіть, що злого наміру у пошкодженні кабелів і зовсім не було, натомість їх міг зачепити якір одного з суден, адже такий сценарій також не є рідкістю. Втім, досі лишається загадкою, яким чином було пошкоджено одразу кілька кабелів.

Південна протока Червоного моря вже давно є "слабкою точкою" для підводних інтернет-комунікацій через завантажене судноплавство. А активність єменських хуситів лише погіршує ситуацію – через постійні терористичні напади пошкоджені кабелі складніше ремонтувати.

За даними The Wall Street Journal, у телекомунікаційній компанії Seacom планують розпочати ремонт пошкодженої лінії зв’язку у другому кварталі 2024 року. Втім, не виключено, що терміни можуть бути посунуті через регіональні війни, довге отримання дозволів на ремонтні роботи та навіть погодні умови.

Тим часом, працювати кабельним компаніям на Близькому Сході стає все складніше і… дорожче. Як зазначають у WSJ, на початку цього року вартість страхування деяких кабельних суден суттєво зросла і сягнула позначки у 150 тисяч доларів на добу.

Ймовірність "падіння" глобального інтернету

Попри те, що пошкодження підводних інтернет-кабелів майже співпало у часі з проблемами у роботі соціальних мереж Цукерберга (та навіть короткочасним збоєм у роботі додатка "Дія"), експерти переконані – ці події жодним чином не пов’язані одна з одною.

"Збій в роботі Facebook та Instagram не пов'язаний з ситуацією в Червоному морі. Це внутрішня проблема корпорації Meta, яка повторюється час від часу", - розповідає УНІАН експерт з телекомунацій Роман Хіміч.

І дійсно, як зазначають у Aljaseera, схожий збій соціальної мережі відбувся у жовтні 2021 року.

Що ж стосується глобальної інтернет-безпеки, незважаючи на вразливість підводних інтернет-кабелів, експерти спокійні - нещодавній інцидент у Червоному морі не здатен "покласти" світову інтернет-мережу.

"Загалом світова система кабелів влаштована так, щоб обрив в одному місці не зупиняв роботу всієї системи. Це як вода: закрив дірочку в одному місці – вона знайде, куди текти в інших. Тому при пошкодженні одного кабелю трафік (зазвичай) автоматично перерозподіляється на інші. Так, це трохи збільшує навантаження на працюючу частину системи. Але з часом кабелі відновлюють. І навіть прокладають нові. Зазвичай, найбільше страждають від обривів острівні держави, до яких підведений лише один кабель", - пояснює на свій Facebook-сторінці експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Теоретично, на думку фахівця, бойовики здатні дестабілізувати мережу, але при цьому вони й самі ризикують бути відключеними від світового інтернету.

"Глобально світовий Інтернет - доволі стійка штука, і серйозно вплинути на нього перерізанням кількох магістральних кабелів – важко. Але не неможливо. І країни терористичного типу все активніше намагаються це використовувати. Але, в принципі, якщо їх на цьому спіймають, задокументують та доведуть умисел та провину, і якщо пошкодження будуть критичними – теоретично, таку країну-терорист можна було б відімкнути від світового Інтернету. Або сильно обрізати швидкість передачі даних для них. Цього вони реально бояться, і тому навряд чи хтось зізнається", - додає Костянтин Корсун.

А чи здатні хусити задати шкоди українському інтернету? Роман Хіміч переконаний, що ні.

"Левова частки зовнішнього трафіку з України припадає на Європу, тобто йде суходолом, та на Північну Америку. За будь-яких обставин трафік між Україною та Азією буде маршрутизований (передача даних відбудеться з одного мережевого вузла до іншого через різні маршрутизатори – УНІАН) в той чи інший спосіб", - сказав в коментарі УНІАН телеком-експерт Роман Хіміч.

А значить, навіть у випадку, якщо усі підводні кабелі у Червоному морі будуть перерізані, ми все одно матимемо зв’язок. Недарма ж дехто вірить, що наші предки вирили власне море – Чорне.

Дмитро Петровський, Надія Бурбела