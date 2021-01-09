Регент округу Тисячі островів заявив про те, що «щось впало і вибухнуло».

Уламки авіалайнера, що імовірно належать "Боїнгу" 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, були знайдені мешканцями островів біля місця його катастрофи.

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Про це повідомляє «ТСН», посилаючись на індонезійську газету Merderka. Мешканці округу Тисячі островів (Kepulauan Seribu) виявили кабелі та уламки, які можуть належати літаку

Регент округу заявив про те, що "щось впало і вибухнуло на острові».

Авіакатастрофа в Індонезії 2021

Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air впав у воду поблизу столиці країни Джакарти.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що диспетчери в Індонезії втратили зв'язок з пасажирським Boeing Sriwijaya Air, на борту якого могли перебувати не менше 50 пасажирів. Літак виконував рейс з Джакарти в місто Пантіанак (адміністративний цент провінції Західний Калімантан).

Лайнер Boeing 737-524 останній раз був помічений над акваторією Яванського моря в районі північної частини острова Ява.

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Автор: УНІАН