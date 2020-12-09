Винищувач розбився під час тренувального польоту.

У вівторок ввечері, 8 грудня, на верхньому півострові Мічиган в США розбився винищувач F-16.

Про це повідомили в прес-центрі 115-го винищувального авіаполку.

Літак Повітряних сил Національної гвардії штату Вісконсін розбився під час виконання планового тренування.

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«На місці події знаходяться аварійні служби. Причина аварії, а також стан пілота в цей час невідомі, і інцидент розслідується», - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН