На сході Туреччини впав військовий вертоліт, внаслідок чого дев'ять людей загинули і четверо отримали поранення.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни.
Аварія сталася в четвер, 4 березня, після вильоту борту з Бінгеля в Татван.
"Дев'ять наших товаришів загинули, четверо отримали поранення", - сказано в повідомленні.
Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана з сусідньої провінції Бінгель, коли зник з радарів о 14:25, повідомило міністерство.
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За даними Sputnik, серед загиблих - командир восьмого корпусу генерал-лейтенант Осман Ербаш, який стояв біля витоків безпілотників Bayraktar.
Сельчук Байрактар, який володіє компанією, що виробляє БПЛА, зазначив, що дружив з генералом.
Як повідомляє РИА Новости, вертоліт впав у важкодоступній гірській місцевості в східній провінції Бітліс. На місці події знаходяться багато лікарів і солдатів, йде евакуація поранених.
Міністерство почало розслідування обставин катастрофи.
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