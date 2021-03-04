За даними ЗМІ, серед загиблих - командир восьмого корпусу генерал-лейтенант Осман Ербаш, який стояв біля витоків безпілотників Bayraktar.

На сході Туреччини впав військовий вертоліт, внаслідок чого дев'ять людей загинули і четверо отримали поранення.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни.

Аварія сталася в четвер, 4 березня, після вильоту борту з Бінгеля в Татван.

"Дев'ять наших товаришів загинули, четверо отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана з сусідньої провінції Бінгель, коли зник з радарів о 14:25, повідомило міністерство.

Читайте такожУ Сирії зазнав аварії російський вертоліт - росЗМІ

За даними Sputnik, серед загиблих - командир восьмого корпусу генерал-лейтенант Осман Ербаш, який стояв біля витоків безпілотників Bayraktar.

Сельчук Байрактар, який володіє компанією, що виробляє БПЛА, зазначив, що дружив з генералом.

Як повідомляє РИА Новости, вертоліт впав у важкодоступній гірській місцевості в східній провінції Бітліс. На місці події знаходяться багато лікарів і солдатів, йде евакуація поранених.

Міністерство почало розслідування обставин катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко