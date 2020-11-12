В результаті авіакатастрофи загинули семеро осіб.

Вертоліт миротворчого контингенту багатонаціональних сил і спостерігачів розбився на території Синайського півострова.

Про це повідомляє Sputnik з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причиною аварії вертольота UH-60 Black Hawk називають технічний збій. Авіакатастрофа сталася під час планової розвідувальної місії в південній частині півострова.

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Всього загинули семеро осіб: п'ятеро американців, один громадянин Франції і один громадянин Чехії. Відомо, що п'ятьох поранених помістили в медичний центр Сорока в ізраїльському місті Беер-Шева.

Міжнародний контингент MFO займається відстеженням дотримання мирного договору 1979 року між Ізраїлем і Єгиптом. До його складу входять кілька сотень американців, а також представники 13 інших держав - в основному це члени Європейського Союзу.

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Автор: УНІАН