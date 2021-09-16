Австралійські збройні сили отримають крилаті ракети Tomahawk, які будуть встановлені на есмінцях класу Hobart.

Австралія купить американські крилаті ракети великої дальності "Томагавк".

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Влада розраховує, що завдяки угоді зможе зміцнити оборону країни. Купівля озброєння здійснюється в рамках оборонного Альянсу AUKUS, про створення якого 15 вересня оголосили Австралія, США і Великобританія.

"Протягом наступних 10 років Австралія буде купувати наступальні озброєння для ударів по повітряних, сухопутних і морських цілях", - сказав Моррісон.

Прем'єр зазначив, що австралійські збройні сили отримають крилаті ракети Tomahawk, які будуть встановлені на есмінцях класу Hobart, що "дозволить їм з високою точністю вражати наземні цілі на великих відстанях".

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Також будуть закуплені протикорабельні ракети великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) і ракети класу "повітря - земля", що вражають цілі на відстані 900 км, для оснащення винищувачів F-18 Hornet, а потім і багатоцільові винищувачі п'ятого покоління F-35A Lightning II, передає ТАСС.

Передбачається, що першим проектом AUKUS стане оснащення Австралії атомними підводними човнами без ядерної зброї. Президент США Джо Байден назвав цю угоду ключовою. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла з угоди з Францією з будівництва підводних човнів на $66 млрд, повідомляє kommersant.

Крилаті ракети "Томагавк"

Сімейство американських багатоцільових високоточних дозвукових крилатих торпед стратегічного і тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування.

Здійснює політ на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Перебуває на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння в 1983 році. Орієнтовна вартість ракети в 2014 році становила $21,45 млн.

Автор: Ірина Погоріла