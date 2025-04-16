У Ліберальній партії кажуть, що не раді Путіну в цьому регіоні.

Індонезія не планує надавати Російській Федерації дозвіл на базування її військових літаків на своїй території.

Як передає The Guardian, про це після розмови зі своїм індонезійським колегою Джафрі Джамсоеддіном заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз. "Він сказав мені в найчіткіших виразах, що повідомлення про перспективу польотів російських літаків з Індонезії просто не відповідають дійсності", - розповів він.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що зараз уряд шукає додаткову інформацію про повідомлення, які з'явилися у ЗМІ. Він підкреслив, що країна не хоче російського впливу у цьому регіоні:

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"У нас є позиція, яка полягає в наступному: ми стоїмо на боці України, ми розглядаємо Володимира Путіна як авторитарного лідера, який порушив міжнародне право та зазіхає на суверенітет народу України".

Лідер Ліберальної партії Австралії Пітер Даттон заявив, що кремлівському правителю Путіну тут "не раді", оскільки військова присутність РФ дестабілізує ситуацію у південно-східній Азії. На думку аналітиків, російський запит є геополітично ризикованим, тому його навряд схвалять.

Російські літаки в Індонезії

Цього місяця з'явилися повідомлення про те, що Росія звернулася до Індонезії з проханням розмістити свої стратегічні військові літаки на авіабазі Манухуа на острові Біак у провінції Папуа, приблизно за 1300-1400 кілометрів від австралійського Дарвіна.

За даними ЗМІ, Москва подала запит на використання цієї бази одразу після зустрічі міністрів оборони Сєргєя Шойгу та Сджафрі Джамсоеддіна.

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