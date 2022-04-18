Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Австрія поки не може відмовитися від російського газу, це станеться, ймовірно, через кілька років.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер в ефірі програми "Зустріч із пресою" на каналі NBC, повідомляє Bloomberg.

"Це неможливо сьогодні, завтра", - сказав Нехаммер, окреслюючи перспективи відмови від російського газу. Він додав, що, ймовірно, це станеться через кілька років.

Також канцлер Австрії нагадав, що країна на 80% залежить від імпорту газу з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Карл Нехаммер зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі у зв'язку з агресією Росії проти України.

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