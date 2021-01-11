Президент Азербайджану вважає, що нова тристороння Заява фактично " підводить риску під тим, що відбувалося минулого року».

На переговорах президентів Вірменії, Азербайджану і РФ було підписано спільну заяву про розвиток Нагірного Карабаху.

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Як повідомляє "РБК", про це заявив президент РФ Володимир Путін. Так, Єреван і Баку погодилися створити робочу групу на рівні заступників голів урядів для вирішення проблем економіки і транспортної інфраструктури в регіоні. Крім того, найближчим часом будуть створені робочі експертні підгрупи, які представлять конкретні плани дій з цих питань.

Згідно з текстом прийнятої заяви, робоча група до 1 березня 2021 року представить для затвердження на вищому рівні перелік і графік реалізації заходів з відновлення наявних і спорудження нових об'єктів транспортної інфраструктури. Йдеться про об'єкти, необхідні для міжнародних перевезень через Азербайджан і Вірменію.

Коментуючи підсумки переговорів, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що розблокування транспортних комунікацій, яку обговорювали глави трьох країн, відповідає інтересам і Єревана, і Баку.

Алієв вважає, що нова тристороння Заява фактично «підводить риску під тим, що відбувалося минулого року». Розблокування транспортних комунікацій дозволить Азербайджану вперше за 30 років налагодити сполучення з Нахічеванською Автономною Республікою, а Вірменія через територію Азербайджану отримає залізничний вихід на Росію та Іран, пояснив він. Крім того, з'явиться вихід і на турецький ринок, і на турецькі та російські залізничні артерії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що "реалізація досягнутих в Москві домовленостей може змінити економічний образ і вигляд регіону, а економічні нововведення можуть привести до ще більш надійних гарантій безпеки".

Війна в Нагірному Карабасі 2020

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені усі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагірний Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами та тілами загиблих. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повинна повернути Азербайджану Кельбаджарський район, А до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

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Автор: Дмитро Захаров