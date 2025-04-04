За його словами, "дуже важко не відчувати захоплення стосовно пана Путіна".

Батько мільярдера Ілона Маска зізнався, що вся їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом "сильного лідера". Про це Еррол Маск заявив в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

"Як сім'я ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови - він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловік чоловіка, я не кажу про відносини між країнами тощо, а просто як чоловік чоловіка, дуже важко не відчувати захоплення по відношенню до пана Путіна", - заявив він.

За словами батька Маска, так думає не тільки він, а й його син.

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"Ми з ним однакові, ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика - "не довіряйте цій людині" - всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна. У результаті частина тебе думає - я не повинен довіряти цьому чоловікові. Але з іншого боку, він є прикладом сильного лідера для мене", - додав Еррол Маск.

Стосунки в родині Маска

Дочка Маска - Вівіан Вілсон - публічно висловилася про свого батька і підкреслила, що не хоче мати з ним нічого спільного. Вона заявила, що не підтримує зв'язок з батьком з 2020 року, і не планує відновлювати спілкування. Ба більше, вона зазначила, що дратується при кожній асоціації її з Маском.

За її словами, мільярдер був настільки поганий у грі Overwatch, що змушував своїх дітей "тягнути" його в рейтингових матчах.

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