Раніше Джо Байден заявляв, що нова адміністрація США має намір переглянути відносини з Китаєм і розраховує піти від відкритого конфлікту.

На посаді президента США Джо Байден провів перші телефонні переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Читайте такожУ Білому домі розповіли, чому Байден поспілкувався з Путіним раніше за інших світових лідерівПро бесіду повідомила прес-служба Білого дому. Пізніше розмову прокоментував Пекін.

"Президент Байден обіцяв домагатися практичного, орієнтованого на результат спілкування там, де це відповідає інтересам американців і наших союзників",— йдеться в повідомленні.

Як уточнив Білий дім, в розмові Байден "підкреслив свою фундаментальну занепокоєність з приводу примусової і несправедливої економічної практики Пекіну, репресій в Гонконзі, порушень прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) і все більш агресивних дій в регіоні, в тому числі щодо Тайваню".

Також глави держав обговорили пандемію COVID-19, зміну клімату та питання охорони здоров'я та запобігання поширенню зброї.

Пізніше Центральне телебачення Китаю розповсюдило заяву Сі Цзіньпіна, в якій лідер КНР назвав питання щодо Тайваню, Гонконгу і СУАР "внутрішніми справами Китаю, пов'язаними з суверенітетом і територіальною цілісністю країни". "США повинні поважати ключові інтереси Китаю і діяти обережно", - цитує слова Сі Цзіньпіна телеканал, передає ТАСС.

Також голова КНР заявив про необхідність співпраці між двома країнами. "Китайсько-американське співробітництво може призвести до багатьох важливих подій, які принесуть користь як двом країнам, так і всьому світу. Протистояння КНР і США, безсумнівно, є катастрофою як для двох країн, так і для всього світу",— сказав він.

Раніше Джо Байден заявляв, що нова адміністрація США має намір переглянути відносини з Китаєм і розраховує піти від відкритого конфлікту. За словами нового глави Білого дому, його китайська політика буде відрізнятися від конфронтаційного курсу його попередника Дональда Трампа, якому США віддадуть перевагу "граничну конкуренцію". При цьому Байден неодноразово називав Китай головною загрозою безпеці США.

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Автор: УНІАН