Політик висловив подяку американському народу.

Демократ Джо Байден, який переміг на президентських виборах в США, подякував американцям і обіцяв виправдати їхні очікування.

Читайте такожАмериканські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена на виборах президента СШАПро це він написав на сторінці в Twitter. Байден зазначив, що попереду багато роботи і пообіцяв "бути президентом всіх американців".

"Америко, я маю честь, що ти вибрала мене очолити нашу велику країну. Робота, яка нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом всіх американців — незалежно від того, проголосували ви за мене чи ні. Я виправдаю довіру, яку ви поклали на мене", - написав він.

У свою чергу конкурент Байдена в президентських перегонах Дональд Трамп також виступив із заявою. "Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує і якого вимагає демократія», - написав він у Twitter.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН