Демократ Джо Байден, який переміг на президентських виборах в США, подякував американцям і обіцяв виправдати їхні очікування.
Читайте такожАмериканські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена на виборах президента СШАПро це він написав на сторінці в Twitter. Байден зазначив, що попереду багато роботи і пообіцяв "бути президентом всіх американців".
"Америко, я маю честь, що ти вибрала мене очолити нашу велику країну. Робота, яка нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом всіх американців — незалежно від того, проголосували ви за мене чи ні. Я виправдаю довіру, яку ви поклали на мене", - написав він.
У свою чергу конкурент Байдена в президентських перегонах Дональд Трамп також виступив із заявою. "Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує і якого вимагає демократія», - написав він у Twitter.
Новини по темі
- У Джорджії оголосили про перерахунок голосів на виборах президента США
- "Виведемо порушників": у Байдена погрожують Трампу виселенням із Білого дому
- Байден про свою очікувану перемогу: цифри показують впевнену картину
- Вибори президента США: Трамп заявляє про фальсифікацію при підрахунку голосів у Пенсильванії
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram