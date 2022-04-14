Це буде перший візит Байдена до України у статусі президента США.

Американський президент Джо Байден заявив про готовність особисто відвідати Україну.

Про це він сказав 14 квітня перед посадкою на борт свого літака.

На запитання про можливий візит високопосадовців США до України Байден зазначив, що рішення ухвалюється.

На уточнення, чи готовий він сам приїхати до України, той відповів ствердно.

Раніше американські ЗМІ писали про обговорення адміністрацією Байдена візиту високопосадовців США до України.

Йшлося про приїзд міністра оборони США Ллойда Остіна або держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена.

Напередодні Київ відвідали президенти Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Крім того, у столиці побував й прем’єр Британії Борис Джонсон.

Після чого стало відомо про поставки нового озброєння Лондоном.

Світові лідери їдуть до України попри бойові дії, щоб висловити підтримку українській нації перед лицем російської агресії.

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