У Єврокомісії нагадали про успішні й невдалі замахи на критиків Кремля.

Володимир Путін як президент Росії несе відповідальність за політику та дії російської влади.

Про це заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі відповідаючи на питання, чи погоджується голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зі звинуваченнями президента США Джо Байдена на адресу Путіна, повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, є довгий список успішних і невдалих замахів, здійснених щодо критиків та незалежних осіб у Росії, включно з політиками і журналістами. Багато з цих справ не були розслідувані, залишаються невирішеними, а винуватці не притягнуті до відповідальності", - сказала Массралі.

Речниця Єврокомісії нагадала про санкції, які були запроваджені ЄС проти осіб, які належать до російської військової розвідки чи конкретних інституцій з хімічних досліджень у Росії у справах щодо замахів на Олексія Навального та Сергія і Юлії Скрипалів.

"Російська влада також здійснила незаконні дії в Україні і відіграла чітку роль у інших конфліктах в сусідніх країнах з ЄС та за їх межами. Як президент Російської Федерації Володимир Путін в кінцевому підсумку несе відповідальність за політику та дії російської влади", - заявила речниця.

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Загострення у відносинах США і Росії

У своєму великому інтерв'ю для ABC News глава США Джо Байден ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає той Путіна вбивцею. Крім того, президент Сполучених Штатів уточнив, що Путіну доведеться "заплатити", якщо Вашингтон доведе втручання Росії в американські вибори.

Росія негайно відкликала свого посла до Москви "для консультацій".

На тлі виходу інтерв'ю Мінфін США оголосили черговий пакет санкцій проти Москви за отруєння критиків Кремля.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена буде "прямолінійно діяти у відносинах з Російською Федерацією".

У Кремлі назвали твердження Джо Байдена про те, що Путін є вбивцею, "дуже поганими висловлюваннями".

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Автор: Олександр Топчій