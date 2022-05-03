Кандидатуру висунув президент США Джо Байден, в Альянсі її також погодили.

Генерал Крістофер Каволі, який обіймав посаду командувача армією США в Європі та Африці, стане верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Про це повідомили у Пентагоні. За даними американського Міноборони, кандидатуру Каволі висунув президент США Джо Байден, в Альянсі її також погодили.

"Генерал армії Крістофер Дж. Каволі (висунутий) для призначення на звання генерала під час служби в якості верховного головнокомандувача союзними військами в Європі. НАТО також погодилося призначити генерала Каволі верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі", - йдеться в повідомленні. Крім посади в НАТО генерал Каволі також буде призначений командувачем європейським командуванням США.

Каволі змінить на посаді командувача силами НАТО в Європі Тода Уолтерса, який пропрацював на ній три роки.

Крістофер Каволі має ступінь магістра російських і східноєвропейських досліджень Єльського університету, володіє італійською, французькою та російською мовами.

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